Visites commentées de l’Église de Saint-Cadou Eglise et Enclos de Saint-Cadou Sizun, 16 septembre 2023, Sizun.

Visites commentées de l’Église de Saint-Cadou 16 et 17 septembre Eglise et Enclos de Saint-Cadou

Visites commentées de l’Église de Saint-Cadou.

Eglise et Enclos de Saint-Cadou Saint-Cadou, 29450, Sizun Sizun 29450 Finistère Bretagne 02 98 51 74 75 http://www.mairie-sizun.fr/fr/information/83057/l-eglise-saint-cadou http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-cadou-sizun/a0ec6416-23ca-4bfc-9dca-3bb0637c19a8;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005789 – Église de Saint Cadou :

Édifice de la fin du 15e siècle construit en granit et couvert d’ardoises ; elle se compose d’une nef, d’un transept et d’une abside rectangulaire.

La façade ouest est surmontée d’un clocheton. Cette façade est percée d’une porte avec anse de panier et accolade. Les grandes fenêtres à meneaux sont de forme ogivale. Les rampants des pignons sont ornés de crochets et d’amortissements sculptés représentant des animaux. Du côté nord, une figure de lutteur pourrait représenter Saint-Cado. Au nord de la nef se trouve la sacristie du 16e siècle percée d’une fenêtre Renaissance. Près de la chapelle se trouve un petit oratoire du 16e siècle. Sur les trois faces ouvertes, un mur bahut forme clôture. Un calvaire est adossé à l’oratoire, au-dessus de trois gradins. Le Christ et cinq anges subsistent. Au bas du placître est construite une fontaine du 15e siècle, abritée sous une arcade en anse de panier.

– L’Enclos de Saint-Cadou est simple, bien en accord avec l’austérité de monts d’Arrée. Il se compose du mur en pierres, du cimetière, de l’église, du calvaire et d’un porche sud. Il n’y a pas d’ossuaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

COMMUNE SIZUN