Rivière au fil du Crinchon Eglise et école de Rivière 62173 Rivière Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais

Rivière Rivière au fil du Crinchon Eglise et école de Rivière 62173 Rivière, 17 septembre 2023, Rivière. Rivière au fil du Crinchon Dimanche 17 septembre, 10h00 Eglise et école de Rivière 62173 Entrée libre Expositions libres: église St Vaast » Beautés secrètes », cour d’école: Histoires de Rivière , photos anciennes, projections, et départ du parcours Patrimoine 14h, 15h, 16h. Chasse aux trésors pour les enfants. Eglise et école de Rivière 62173 Rue de Grosville 62173 Rivière Rivière 62173 Pas-de-Calais 0612501602 https://www.communederiviere.fr Dimanche 17 septembre 10h – 17h

Exposition église Saint Vaast » Beautés Sectrètes »

Expositions et parcours Patrimoine : rendez vous cour de l’école Parking de l’église et de la Mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Gabriel Bertein Détails Catégories d’Évènement: Pas-de-Calais, Rivière Autres Lieu Eglise et école de Rivière 62173 Adresse Rue de Grosville 62173 Rivière Ville Rivière Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Eglise et école de Rivière 62173 Rivière latitude longitude 50.239219;2.696269

Eglise et école de Rivière 62173 Rivière Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riviere/