Un dimanche à Coussan Eglise et école de Coussan, Marmande (47) Un dimanche à Coussan Eglise et école de Coussan, Marmande (47), 25 juin 2023, . Un dimanche à Coussan Dimanche 25 juin, 17h00 Eglise et école de Coussan, Marmande (47) au châpeau Une belle fête le dimanche 25 juin à Coussan. Pour finir l’année scolaire des ATP et réunir le quartier de Coussan avec la collaboration du comité des fêtes. 17h Concert de chants polyphoniques dirigé par Christine Henry du groupe Passa Camin et Serge Moret, avec les ateliers ATP de Marmande et de Génissac, Il vous seravous présenté des chants traditionnels de Gascogne et de toute l’Occitanie. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine de Coussan avec l’église Saint Vincent ! 18h30 Apéritif trad offert – Repas sur place dans la cour de l’école. Auberge gasconne (Chacun porte un plat et une boisson pour un partage. Amener ses couverts). 21h Bal avec les ATP sous le préau. 23h Feu de Saint Jean dans le terrain de sport de l’école. source : événement Un dimanche à Coussan publié sur AgendaTrad Eglise et école de Coussan, Marmande (47) 90, Église de Coussan

