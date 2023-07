De l’abbaye du Xe siècle, rempart protecteur d’Orléans, à l’église paroissiale du XXIe siècle. Église et crypte Saint-Laurent Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

De l’abbaye du Xe siècle, rempart protecteur d’Orléans, à l’église paroissiale du XXIe siècle. 16 et 17 septembre Église et crypte Saint-Laurent Limitée à 25 personnes

Crypte Saint-Laurent, pré-existante à l’église actuelle.

Église et crypte Saint-Laurent 3 Place Saint-Laurent 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 06 50 32 88 17 http://www.saintlaurentorleans.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 50 32 88 17 »}] Évoqué dans les sources écrites dès le IXe siècle sous la mention d’une chapelle, l’édifice est un prieuré clunisien au Moyen Âge. L’édifice a souffert de la guerre de Cent Ans et des Guerres de religions, avant d’être reconstruit sous Louis XIII et de devenir église paroissiale.

On y observe notamment des peintures et vitraux de cette période, un portail et un clocher du XVIIe siècle, ainsi qu’une crypte.

L’église et la paroisse accueille une communauté monastique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

église saint laurent

© François Moury