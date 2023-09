Cet évènement est passé Visite guidée de l’église romane et du cimetière de moines Église et cimetière des moines Le Chalard Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Le Chalard Visite guidée de l’église romane et du cimetière de moines Église et cimetière des moines Le Chalard, 16 septembre 2023, Le Chalard. Visite guidée de l’église romane et du cimetière de moines 16 et 17 septembre Église et cimetière des moines Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’église lors d’une visite guidée, avec ses chapiteaux romans, son buffet du XVe siècle et le tombeau de saint Geoffroy, la châsse reliquaire du XIIIe siècle ainsi que la chapelle basse et ses fresques. Puis participez à une présentation du cimetière des moines, de son histoire mouvementée et profitez d’un parcours parmi les quatre-vingt pierres tombales du XIIe au XVe siècle. Église et cimetière des moines Le Bourg, 87500 Le Chalard Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 20 72 http://www.tourisme-saint-yrieix.com Le Chalard est un site de la route de Richard Cœur de Lion. Un prieuré y fut fondé par saint Geoffroy à la fin du XIe siècle. Au chevet de l’église se trouve l’ancien « cimetière des moines » qui comprend une quarantaine de pierres tombales médiévales sculptées des XIIe et XVe siècles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©OTI du pays de Saint Yrieix

