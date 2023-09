Cet évènement est passé Concert et découverte du château illuminé Église et arboretum Blanzaguet-Saint-Cybard Catégories d’Évènement: Blanzaguet-Saint-Cybard

Charente Concert et découverte du château illuminé Église et arboretum Blanzaguet-Saint-Cybard, 16 septembre 2023, Blanzaguet-Saint-Cybard. Concert et découverte du château illuminé Samedi 16 septembre, 20h30 Église et arboretum Tarif sur place. Verre de l’amitié gratuit. Entrée libre. Profitez d’un concert de l’illumination du château à l’église et l’arboretum de Blanzaguet-Saint-Cybard :

À 20h30 : concert à l’église. Payant selon public. À 21h30 : verre de l’amitié dans l’arboretum avec illuminations du château. Gratuit et offert par la municipalité. Église et arboretum 16320 Blanzaguet-Saint-Cybard Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 25 94 48 75 Église romane Saint-Pierre-Saint-Paul du XIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques et entièrement restaurée en 2000.

Château Galard de Béarn et parc surplombant plusieurs périodes : XIIe, XVIe, XVIIe et XIXe siècle. Y abrite également la mairie. PARKING à l’entrée du bourg ( avec PMR) – Place PMR place de la Mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

