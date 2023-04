Visite Guidée d’Espagnac-Sainte-Eulalie Eglise, 10 juillet 2023, Espagnac-Sainte-Eulalie.

Lové au creux d’un méandre du Célé, Espagnac Ste-Eulalie a conservé la quiétude de son ancien prieuré de Val Paradis couronné d’un clocher exceptionnel.

Monsieur Christian THIRY, habitant du village, vous fera découvrir le bourg d’Espagnac, le temps d’une visite guidée, allant de la cour du Prieuré de Val Paradis à l’église classée Monument Historique, en passant par le Chemin des Dames..

2023-07-10 à 17:30:00 ; fin : 2023-07-10 18:30:00. 2.5 EUR.

Eglise

Espagnac-Sainte-Eulalie 46320 Lot Occitanie



Nestled in the hollow of a meander of the Célé, Espagnac Ste-Eulalie has preserved the quietness of its old priory of Val Paradis crowned with an exceptional bell tower.

Mr. Christian THIRY, a resident of the village, will take you on a guided tour of the village of Espagnac, from the courtyard of the Val Paradis Priory to the church, which is classified as a historical monument, via the Chemin des Dames.

Enclavado en la hondonada de un meandro del Célé, Espagnac Ste-Eulalie ha conservado la tranquilidad de su antiguo priorato de Val Paradis coronado por un campanario excepcional.

El Sr. Christian THIRY, vecino del pueblo, le acompañará en una visita guiada por el pueblo de Espagnac, desde el patio del priorato de Val Paradis hasta la iglesia, declarada monumento histórico, pasando por el Chemin des Dames.

Espagnac Ste-Eulalie liegt in einer Biegung des Flusses Célé und hat sich die Ruhe seines ehemaligen Priorats Val Paradis bewahrt, das von einem außergewöhnlichen Glockenturm gekrönt wird.

Herr Christian THIRY, ein Einwohner des Dorfes, führt Sie durch das Dorf Espagnac, vom Hof des Priorats Val Paradis über den Chemin des Dames bis zur Kirche, die als historisches Monument klassifiziert ist.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Figeac