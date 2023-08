Visite libre de l’église Eglise Écoust-Saint-Mein Catégories d’Évènement: Écoust-Saint-Mein

Pas-de-Calais Visite libre de l’église Eglise Écoust-Saint-Mein, 16 septembre 2023, Écoust-Saint-Mein. Visite libre de l’église 16 et 17 septembre Eglise Visite libre avec exposition photo des travaux de refection de l’église Eglise rue du Fief Ecoust saint mein Écoust-Saint-Mein 62128 Pas-de-Calais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 SophieMerlier Détails Catégories d’Évènement: Écoust-Saint-Mein, Pas-de-Calais Autres Lieu Eglise Adresse rue du Fief Ecoust saint mein Ville Écoust-Saint-Mein Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Eglise Écoust-Saint-Mein latitude longitude 50.181292;2.90795

Eglise Écoust-Saint-Mein Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecoust-saint-mein/