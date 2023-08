Journée du patrimoine : Balade commentée du village d’Aas Eglise Eaux-Bonnes, 17 septembre 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Rdv à 17h30 tous les vendredis à l’église d’Aas – Petit village accroché sur la montagne verte. Le village des siffleurs des bergers d’Aas qui utilisaient au sein de la vallée du Valentin (Gourette) le sifflement comme langage pour correspondre entre eux à des distances de plus de 2 km à la ronde . Un pilier en bronze représentant les siffleurs rappelle aujourd’hui cette particularité unique en Europe (langage répertorié également en Turquie, Canarie, Argentine). Mais aussi anciennes maisons toujours fleuries, avec de jolies linteaux de portes et portes cochères..

Eglise

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet at 5.30pm every Friday at the church in Aas – A small village perched on the green mountain. This is the village of the whistlers, the shepherds of Aas who used whistling as a language in the Valentin valley (Gourette) to correspond with each other over distances of more than 2 km. A bronze pillar representing the whistlers is a reminder of this unique European feature (a language also found in Turkey, Canary Islands and Argentina). But also old houses still decorated with flowers, with pretty door lintels and porte cochere.

Nos reunimos todos los viernes a las 17.30 en la iglesia de Aas, un pueblecito encaramado a la montaña verde. El pueblo de los silbadores, los pastores de Aas que utilizaban el silbido como lenguaje en el valle de Valentin (Gourette) para comunicarse a distancias de más de 2 km. Un pilar de bronce que representa a los silbadores recuerda hoy esta singularidad europea (una lengua que también se encuentra en Turquía, Canarias y Argentina). Las casas antiguas siguen floreciendo, con bonitos dinteles en las puertas y verjas de entrada de carruajes.

Treffpunkt jeden Freitag um 17:30 Uhr an der Kirche von Aas – Kleines Dorf auf dem grünen Berg. Das Dorf der Pfeifer der Hirten von Aas, die im Tal von Valentin (Gourette) das Pfeifen als Sprache benutzten, um über Entfernungen von mehr als 2 km miteinander zu kommunizieren. Eine Bronzesäule, die die Pfeifer darstellt, erinnert heute an diese in Europa einzigartige Besonderheit (eine Sprache, die auch in der Türkei, auf den Kanaren und in Argentinien gesprochen wird). Aber auch alte Häuser, die immer mit Blumen geschmückt sind, mit hübschen Türstürzen und Kutschentüren.

