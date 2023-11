CONCERT Damien ROY Eglise d’Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou Catégories d’Évènement: Usson-du-Poitou

Vienne CONCERT Damien ROY Eglise d’Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou, 3 décembre 2023, Usson-du-Poitou. CONCERT Damien ROY Dimanche 3 décembre, 15h30 Eglise d’Usson-du-Poitou 10€ Le club la Joie de Vivre est heureux d’accueillir l’orchestre Damien ROY, bien connu des amateurs de thés dansants, pour son premier concert dans l’église d’USSON DU POITOU. Deux heures pour se laisser porter par des morceaux connus (Avé Maria, l’hymne à l’amour, Il était une fois dans l’Ouest…) mais aussi des titres créés uniquement pour ce spectacle. Eglise d’Usson-du-Poitou 1 Rue Saint-Pierre, Usson-du-Poitou Usson-du-Poitou 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 65 01 51 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

