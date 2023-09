Cet évènement est passé Église de Duneau: visite, exposition de photos; vitrail; tombeau de l’abbé Fournage; dolmen et menhir. Eglise Duneau Catégories d’Évènement: Duneau

Sarthe Église de Duneau: visite, exposition de photos; vitrail; tombeau de l’abbé Fournage; dolmen et menhir. Eglise Duneau, 16 septembre 2023, Duneau. Église de Duneau: visite, exposition de photos; vitrail; tombeau de l’abbé Fournage; dolmen et menhir. 16 et 17 septembre Eglise entrée libre DUNEAU samedi et dimanche 14h -18h.

Exposition de photos qui met en valeur les travaux des artistes du XVIIIè-XXè-XXI ième siècle de notre église.Vitrail récemment installé

-Dolmen de typre angevin route de Planches

-Menhir néolityque de Pierre Fiche route du Luart Eglise Bourg de 72160 Duneau, 72160 Duneau Duneau 72160 Sarthe Pays de la Loire 02 43 89 01 89 http://duneau.a3w.fr La nef est romane ; le choeur roman fut restauré au XVIIIè s. A u XIVè s., le pignon de la nef fut percé d’une fenêtre ogivale et la grande porte actuelle remplaça la porte primitive. L’autel fut déplacé en 1550. Claude Franchet fit sculpter un magnifique lutrin et la chaire actuelle qui porte la date de 1780. Il fit également, en 1780, diviser la chapelle Notre-Dame par une cloison à laquelle il adosse le retable en bois sculpté et reliefs en terre cuite et derrière laquelle il établit une sacristie. D 323 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Duneau, Sarthe Autres Lieu Eglise Adresse Bourg de 72160 Duneau, 72160 Duneau Ville Duneau Departement Sarthe Lieu Ville Eglise Duneau latitude longitude 48.0693;0.519576

Eglise Duneau Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duneau/