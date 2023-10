Fragment(s) – Exposition Eglise du Voeux Saint-Sauveur Caen, 8 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

11 artistes aux expressions artistiques différentes (10 plasticiens, une danseuse et une musicienne) présentent leur vision d’un thème imposé : « Fragment(s) ».

Des oeuvres variées et personnelles (installations, peinture, dessin, textile, chorégraphie, musique…) seront présentées et des des temps de rencontres et d’échanges avec les artistes lors de leurs permanences sont prévus.

2 ateliers de 10 places à partir de 13 ans, sont proposés par the Grunge Fairy (matériel fourni, sur réservation via le mail de l’association)Roman graphique samedi 11 novembre de 13h00 à15h00Couture sauvage dimanche 12 novembre de 13h00 à 15h00

Performances dansées et musicalesle samedi 11 novembre à 16h00 et à 17h30le dimanche 12 novembre à 16h00 et à 17h30

Vernissage le vendredi 10 novembre à 19h00 en présence des artistes.

Vendredi 2023-11-08 11:00:00 fin : 2023-11-12 19:00:00. .

Eglise du Voeux Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur

Caen 14000 Calvados Normandie



11 artists with different artistic expressions (10 visual artists, one dancer and one musician) present their vision of an imposed theme: « Fragment(s) ».

A variety of personal works (installations, painting, drawing, textiles, choreography, music, etc.) will be presented, and there will be time for meetings and exchanges with the artists during their visits.

the Grunge Fairy will be offering 2 workshops (10 places each) for children aged 13 and over (materials supplied, booking required via the association?s e-mail address)Graphic novels Saturday November 11, 1:00 pm – 3:00 pmWild sewing Sunday November 12, 1:00 pm – 3:00 pm

Danced and musical performancesSaturday, November 11, 4:00 pm and 5:30 pmSunday, November 12, 4:00 pm and 5:30 pm

Opening on Friday, November 10 at 7:00 pm in the presence of the artists.

11 artistas con diferentes expresiones artísticas (10 artistas visuales, un bailarín y un músico) presentan su visión de un tema impuesto: « Fragmento(s) ».

Se expondrán diversas obras personales (instalaciones, pintura, dibujo, textiles, coreografía, música, etc.) y habrá ocasión de conocer y hablar con los artistas en sus oficinas.

the Grunge Fairy propone 2 talleres (10 plazas cada uno) a partir de 13 años (material suministrado, reserva obligatoria a través del correo electrónico de la asociación) Novela gráfica el sábado 11 de noviembre de 13.00 a 15.00 hCostura salvaje el domingo 12 de noviembre de 13.00 a 15.00 h

Espectáculos de danza y músicaSábado 11 de noviembre a las 16.00 y 17.30 horasDomingo 12 de noviembre a las 16.00 y 17.30 horas

Inauguración en presencia de los artistas el viernes 10 de noviembre a las 19.00 h.

11 Künstler mit unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen (10 bildende Künstler, eine Tänzerin und eine Musikerin) präsentieren ihre Visionen zu einem vorgegebenen Thema: « Fragment(e) ».

Es werden unterschiedliche und persönliche Werke (Installationen, Malerei, Zeichnungen, Textilien, Choreografien, Musik usw.) präsentiert und es ist Zeit für Begegnungen und Austausch mit den Künstlern während ihrer Sprechstunden vorgesehen.

2 Workshops für 10 Personen ab 13 Jahren werden von the Grunge Fairy angeboten (Material wird gestellt, Reservierung über die E-Mail-Adresse des Vereins erforderlich)Graphic Novel Samstag, 11. November von 13.00 bis 15.00 UhrWildnähen Sonntag, 12. November von 13.00 bis 15.00 Uhr

Getanzte und musikalische Performancesam Samstag, den 11. November um 16.00 und 17.30 UhrSonntag, den 12. November um 16.00 und 17.30 Uhr

Vernissage am Freitag, den 10. November um 19.00 Uhr in Anwesenheit der Künstler.

