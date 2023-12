Foire aux disques Eglise du Vieux Saint-Sauveur Caen, 18 février 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 09:00:00

fin : 2024-02-18 18:00:00

Mass productions et Calvadojo organisent une foire aux disques dans l’église du Vieux Saint Sauveur.

Des dizaines d’exposants vont se réunir le 18 février et proposer des milliers de disques de tous formats : vinyles, CD…

De quoi dénicher de nombreuses pépites musicales !.

Eglise du Vieux Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur

Caen 14000 Calvados Normandie



