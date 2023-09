Confluences Eglise du vieux Saint Sauveur Caen, 3 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Venez découvrir l’exposition d’art « Confluences » à l’Eglise du Vieux Saint Sauveur proposée par 5 artistes : Pascale P. , Valerian BARBAKADZE, ts 2 sculpteurs, JC VANDANLE photographe, Nathalie THOMAS peintre et céramiste et Baptiste MACE potier céramiste.

Du 3 au 6 octobre 2023.

NB : Evénement dans un monument qui sera traversé le 7 et 8 octobre par » Caen ça Bouge ».

Mardi 2023-10-03 10:00:00 fin : 2023-10-05 19:00:00. .

Eglise du vieux Saint Sauveur Place Saint Sauveur

Caen 14000 Calvados Normandie



Come and discover the art exhibition « Confluences » at the Eglise du Vieux Saint Sauveur by 5 artists: Pascale P. , Valerian BARBAKADZE, ts 2 sculptors, JC VANDANLE photographer, Nathalie THOMAS painter and ceramist and Baptiste MACE ceramic potter.

From October 3 to 6, 2023.

NB: Event in a monument that will be crossed on October 7 and 8 by « Caen ça Bouge »

Venga a descubrir la exposición de arte « Confluencias » en la Eglise du Vieux Saint Sauveur a cargo de 5 artistas: Pascale P. , Valerian BARBAKADZE, ambos escultores, JC VANDANLE fotógrafo, Nathalie THOMAS pintora y ceramista y Baptiste MACE alfarero y ceramista.

Del 3 al 6 de octubre de 2023.

NB: Evento en un monumento que será recorrido los días 7 y 8 de octubre por « Caen ça Bouge »

Entdecken Sie die Kunstausstellung « Confluences » in der Kirche Vieux Saint Sauveur, die von fünf Künstlern gestaltet wird: Pascale P. , Valerian BARBAKADZE, ts 2 Bildhauer, JC VANDANLE Fotograf, Nathalie THOMAS Malerin und Keramikerin und Baptiste MACE Töpfer und Keramiker.

Vom 3. bis 6. Oktober 2023.

NB: Veranstaltung in einem Denkmal, das am 7. und 8. Oktober von « Caen ça Bouge » durchquert wird

