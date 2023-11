Un Autre Marché Église du Vieux Saint-Sauveur Caen, 8 décembre 2023, Caen.

Un Autre Marché 8 – 10 décembre Église du Vieux Saint-Sauveur Entrée Libre

Un Autre Marché revient à l’église du Vieux Saint Saveur !

Retrouvez les initiatives citoyennes normandes qui œuvrent pour une société plus juste et solidaire.

Un Autre Marché, c’est un temps de rencontre et d’échange où la consommation n’est plus noyée dans l’anonymat et l’indifférence mais devient un acte citoyen, en faveur d’une société plus juste, plus équitable, plus durable.

Un Autre Marché a pour objectifs de :

• Créer la rencontre entre les initiatives citoyennes locales et les habitant·es,

• Sensibiliser à d’autres modes de vie, de consommation et de production,

• Renforcer le sentiment d’appartenance à un réseau et favoriser la coopération entre acteurs

//PROGRAMME des ANIMATIONS//

Durant ces trois de nombreux ateliers et de nombreuses animations seront proposés.

• Porteur de parole avec le Citim

• Atelier Tawashi avec Atipic

• Balades Atypiques avec Normandie Equitable

• Atelier Finance Solidaire avec le Crédit Coopératif

• Atelier Popcorn et Furoshiki avec Horizons Naviguer et partager

//EXPOSANT·ES//

Alimentation et production responsables :

Boulangerie SCOP LA FALUE, BAGNOLES DE POM’, Normandie Equitable, Terres de simples / alternathe , Rhizome Trappeuse de simples, Le Jardin d’Arcane, Saobio, collectif PAMPAM.

♻️ Artisanat et réemploi :

Atipic, Artifailles, Atelier du marais, horizons naviguer et partager, Coop 5 pour 100, Refaites vos jeux, L’humanivelle, Artisans du Monde, LA CHIFFO

Culture et Éducation Populaire :

CITIM, L’ENCRAGE, DodoVole, Éditions Artères, Grevis

Écologie et Environnement :

Connaître et Protéger la Nature Normandie, L’éboueur vert

Finance Éthique :

Crédit Coopératif, La Nef, Terre de Liens Normandie

Solidarité Locale et Internationale :

Association Eau de Coco, Du Bessin au Népal, Habitat et Humanisme, Solidarité Normandie Grèce.SERVAS

Ces initiatives sociales et solidaires ont toutes pour point commun d’œuvrer au développement de modes de vie, de consommation ou de production plus respectueux de la planète et de celles et ceux qui l’habitent.

Cet événement est l’occasion d’offrir à ses proches des cadeaux éthiques, de rencontrer des citoyens et citoyennes qui s’engagent pour une société plus juste et solidaire et, bien entendu, de passer un moment en bonne compagnie !

Église du Vieux Saint-Sauveur Place saint sauveur 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T10:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

marché solidaire

