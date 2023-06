Exposition : le savoir-faire, un patrimoine – exposition photographique Eglise du Vieux-Saint-Sauveur Caen, 15 septembre 2023, Caen.

Exposition : le savoir-faire, un patrimoine – exposition photographique 15 – 17 septembre Eglise du Vieux-Saint-Sauveur

LE SAVOIR FAIRE : UN PATRIMOINE

Dans la continuité de son travail sur le patrimoine (exposition dans l’Église du vieux Saint Sauveur en septembre 2020) Objectif image 14 expose son travail sur la mise en valeur du patrimoine immatériel dans la ville de CAEN, qui se manifeste par les compétences et les pratiques professionnelles de caennais qui ont fait de la création et/ou de la conservation le cœur de leur activité dans différents domaines : artisanat, arts, recherche etc…

Date(s) : 15/09 au 24/09

Horaire(s) : Lu-Ma-Je-Di : 14h-18h Me-Ve-Sa : 10h-13h 14h-18h

Durée : 10 jours

Eglise du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie Eglise du Vieux-Saint-Sauveur. Construite aux XIème et XIIème siècles, elle fut remaniée aux XIVème et XVème siècles dans le style gothique. Désaffectée depuis 1791, elle a servi notamment de halle au beurre. En partie touchée lors des bombardements de 1944, la voûte du chœur n’existe plus et celui-ci est toujours fermé au public. La nef accueille de nos jours des animations culturelles. A voir les magnifiques fresques des voûtes.

