Exposition photographique : Caen au fil du temps… Eglise du Vieux-Saint-Sauveur, 18 septembre 2020, Caen.

Exposition de photographies d’auteurs sur le thème de Caen et du passage du temps.

Eglise du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie

Eglise du Vieux-Saint-Sauveur. Construite aux XIème et XIIème siècles, elle fut remaniée aux XIVème et XVème siècles dans le style gothique. Désaffectée depuis 1791, elle a servi notamment de halle au beurre. En partie touchée lors des bombardements de 1944, la voûte du chœur n’existe plus et celui-ci est toujours fermé au public. La nef accueille de nos jours des animations culturelles. A voir les magnifiques fresques des voûtes.

Les photographes du collectif Objectif Image 14 vous proposent le résultat d’un travail photographique dont le fil conducteur est Caen (et son agglomération) et le passage du temps. Les changements, les évolutions, les évènements, les réalisations qui sont intervenus et interviennent au fil du temps. Une ville, son paysage urbain, c’est ce que le temps a façonné. Au fil des jours, Caen est devenu une ville où les traces de l’Histoire et les activités d’aujourd’hui s’imbriquent harmonieusement pour en faire une des villes où il fait bon vivre. Les prises de vue ont été réalisées en 2018, 2019 et 2020 avec comme finalité cette exposition photographique ouverte au grand public couplée avec les Journées européennes du Patrimoine. L’exposition, riche d’une centaine de photographies permet à chaque photographe d’apporter sa propre vision sur le sujet et de développer son expression personnelle tout en mettant en valeur les mutations qui impactent la vie quotidienne des Caennais.

Elle est complétée par une série de photos centrée sur certains lieux patrimoniaux de Caen qui sont peu connus et/ou peu accessibles au public.

Ce travail a pu être réalisé grâce à un partenariat avec la Ville de Caen et la collaboration suivie de la direction de la Culture de la Ville de Caen.

Nous remercions l’ARDI pour son soutien et ses conseils éclairés lors de la préparation de cette exposition.



© Objectif Image 14