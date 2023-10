Balade « L’eau et l’urbanisation dans le paysage » Église du vieux Lormont Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Balade « L’eau et l’urbanisation dans le paysage » Église du vieux Lormont Lormont, 22 octobre 2023, Lormont. Balade « L’eau et l’urbanisation dans le paysage » Dimanche 22 octobre, 14h00 Église du vieux Lormont Sur inscription Parcours dans Lormont, de la vallée du Pimpin aux hauteurs des coteaux, afin de comprendre que les changements à l’échelle d’un paysage font partie d’une évolution continue dans le temps. Église du vieux Lormont rue Jean Blandin, Lormont Lormont 33310 Vieux Lormont Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@terreetocean.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T16:00:00+02:00 Bordeaux Métropole Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Église du vieux Lormont Adresse rue Jean Blandin, Lormont Ville Lormont Departement Gironde Lieu Ville Église du vieux Lormont Lormont latitude longitude 44.877471;-0.531741

Église du vieux Lormont Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/