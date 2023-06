MUSIC CHANT SHOW Eglise du Vernet Le Vernet Le Vernet Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Le Vernet MUSIC CHANT SHOW Eglise du Vernet Le Vernet, 11 juin 2023, Le Vernet. MUSIC CHANT SHOW Dimanche 11 juin, 15h00 Eglise du Vernet entrée libre Dimanche 11 juin à 15h à l’Eglise du Vernet

MUSIC CHANT SHOW

Christopher Bock

L’ensemble des saxo du CEPIV

Chantaphones Eglise du Vernet Rue de l’Eglise à 31810 Le Vernet 31810 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T15:00:00+02:00 – 2023-06-11T17:30:00+02:00

