Conférence sur le mouvement moderne par Pierre Lebrun
Eglise du Saint-Sépulcre
Roubaix

Roubaix Conférence sur le mouvement moderne par Pierre Lebrun Eglise du Saint-Sépulcre Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Conférence sur le mouvement moderne par Pierre Lebrun Samedi 16 septembre, 10h30 Eglise du Saint-Sépulcre Au coeur du quartier de l’Épeule à Roubaix, l’église Saint-Sépulcre bâtie en 1962 est l’oeuvre des architectes Marcel Spender et Luc Dupire, dans l’esprit du mouvement moderne. Située dans un quartier cosmopolite où se croisent cultures et religions différentes, ce joyau patrimonial de 800 places bénéficie aujourd’hui d’un regain d’intérêt. Eglise du Saint-Sépulcre Place d’Amiens – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Entièrement reconstruite en 1961, l’église du Saint-Sépulcre est l’oeuvre des architectes roubaisiens Marcel Spender et Luc Dupire qui lui ont donné la forme d’un bateau. Les vitraux, réalisés par la société Six-Sicot, projettent sur le sol des jeux de lumières multicolores et changeantes. Métro ligne 2, arrêt « Epeule-Montesquieu » Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Intérieur de l'église du Saint-Sépulcre © Espace croisé

