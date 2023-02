Formation Eglise du Saint-Esprit Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Formation Eglise du Saint-Esprit, 4 février 2023, Paris. Formation Samedi 4 février, 10h00 Eglise du Saint-Esprit près avoir étudié le premier christianisme et le concile de Nicée, notre 3e conférence explorera l’histoire du concile de Constantinople (381) et son contexte. Eglise du Saint-Esprit 186 avenue Daumesnil, Paris Paris 75012 Paris Île-de-France Ne manquez pas cette présentation sur le concile qui a consacré la divinité du Saint-Esprit !

Rendez-vous le samedi 4 février 2023 à 10h au 8 rue de la Durance.

