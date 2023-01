Conférence sur l’accueil dans l’Église des musulmans convertis Église du Saint-Esprit Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Conférence sur l’accueil dans l’Église des musulmans convertis Église du Saint-Esprit, 12 janvier 2023, Paris. Conférence sur l’accueil dans l’Église des musulmans convertis Jeudi 12 janvier, 19h45 Église du Saint-Esprit Les musulmans en recherche sont de plus en plus nombreux à venir frapper aux portes de nos églises. Comment bien les accueillir et les accompagner dans la durées sur leur chemin vers le Christ ? Église du Saint-Esprit 186 avenue Daumesnil, 75012 Paris Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France Par le père Ramzi Saadé, en charge de la maison Ananie.

Jeudi 12 janvier à 19h45, au 8 rue de la Durance,

