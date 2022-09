Traversée de chants a capella en araméen et grec ancien Église du Saint-Esprit Paris Catégorie d’évènement: Paris

Traversée de chants a capella en araméen et grec ancien Église du Saint-Esprit, 1 octobre 2022, Paris. Traversée de chants a capella en araméen et grec ancien Samedi 1 octobre, 21h00 Église du Saint-Esprit Avec la voix de Fanny Perrier-Rochas, les chants a cappella deux fois millénaires rencontrent des paysages sonores et sons du vivant pour un concert immersif et spatialisé. Église du Saint-Esprit 186 avenue Daumesnil, 75012 Paris Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France En partenariat avec la DRAC Centre Val de Loire, Abbaye de Noirlac, Oeuvrière de bourgueil, label SILO,

Soutenu par Art Culture et Foi

2022-10-01T21:00:00+02:00

2022-10-01T22:00:00+02:00

Église du Saint-Esprit Adresse 186 avenue Daumesnil, 75012 Paris Quartier des Quinze-Vingts Ville Paris

