Visite libre de l’église du Sacré-Coeur de Roubaix Église du Sacré-Coeur Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite libre de l’église du Sacré-Coeur de Roubaix Église du Sacré-Coeur Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Visite libre de l’église du Sacré-Coeur de Roubaix Samedi 16 septembre, 14h00 Église du Sacré-Coeur Situé dans le quartier de l’Hommelet en bordure du canal de Roubaix, le couvent de la Visitation est édifié en 1877 et accueille les soeurs de sa création à sa fermeture en 1975.

La chapelle du Sacré-Coeur devient quant à elle une église paroissiale toujours en activité. Église du Sacré-Coeur 128 boulevard de Strasbourg – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Alors que les religieuses ont quitté depuis bien longtemps le couvent de la Visitation, l’église du Sacré-Cœur de Roubaix, installée dans l’ancienne chapelle, entretient toujours l’histoire du lieu. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 15, arrêt La Paix Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 Cloître du couvent © Le Couvent-Rbx Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Église du Sacré-Coeur Adresse 128 boulevard de Strasbourg - 59100 Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Église du Sacré-Coeur Roubaix

Église du Sacré-Coeur Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/