Concert Escale en mer baltique Eglise du sacré coeur Moulins, 3 décembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Musique chorale d’ Europe du nord a cappella sous la direction de Caroline Semont-Gaulon. Billet sur le web et directement sur place le jour du concert..

2023-12-03 15:30:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Eglise du sacré coeur place d’Allier

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Northern European a cappella choral music conducted by Caroline Semont-Gaulon. Tickets available online or on site on the day of the concert.

Música coral a capella del norte de Europa dirigida por Caroline Semont-Gaulon. Entradas disponibles en línea o en la puerta el día del concierto.

Nordeuropäische Chormusik a cappella unter der Leitung von Caroline Semont-Gaulon. Tickets im Internet und direkt vor Ort am Tag des Konzerts.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région