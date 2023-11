Concert de Sainte Cécile Eglise du Sacré-Cœur Moulins, 26 novembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Le concert de Sainte Cécile offre au spectateur un moment suspendu grâce aux grandes œuvres de la musique sacrée.



Ensemble vocal et instrumental CHAMLUMIERE (direction : Paul Billard)..

2023-11-26 15:30:00 fin : 2023-11-26 . .

Eglise du Sacré-Cœur Rue Blaise Pascal

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Sainte Cécile concert offers the spectator a moment of suspension thanks to the great works of sacred music.



Ensemble vocal et instrumental CHAMLUMIERE (conductor: Paul Billard).

El concierto Sainte Cécile ofrece al público un momento de suspensión gracias a las grandes obras de la música sacra.



Ensemble vocal et instrumental CHAMLUMIERE (director: Paul Billard).

Das Cäcilienkonzert bietet den Zuschauern einen Moment der Stille mit großen Werken der Kirchenmusik.



Vokal- und Instrumentalensemble CHAMLUMIERE (Leitung: Paul Billard).

