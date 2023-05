Concert : La Misa Andina Eglise du Sacré-Coeur, 9 juin 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Découvrez la magie de la musique avec la MISA ANDINA de Kato Rodriguez ! Plongez dans un voyage envoûtant à travers les traditions péruviennes, accompagné par un soliste-choeur et un orchestre traditionnel. Une expérience musicale captivante !.

2023-06-09 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-09 . EUR.

Eglise du Sacré-Coeur

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the magic of music with the MISA ANDINA by Kato Rodriguez! Immerse yourself in an enchanting journey through Peruvian traditions, accompanied by a soloist-choir and a traditional orchestra. A captivating musical experience!

¡Descubra la magia de la música con MISA ANDINA de Kato Rodríguez! Sumérjase en un encantador viaje a través de las tradiciones peruanas, acompañado por un coro solista y una orquesta tradicional. ¡Una experiencia musical cautivadora!

Entdecken Sie die Magie der Musik mit der MISA ANDINA von Kato Rodriguez! Tauchen Sie ein in eine bezaubernde Reise durch die peruanischen Traditionen, begleitet von einem Chorsolisten und einem traditionellen Orchester. Ein fesselndes musikalisches Erlebnis!

Mise à jour le 2023-05-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région