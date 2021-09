Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Église du Sacré-Cœur – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Église du Sacré-Cœur – Journées Européennes du Patrimoine Clermont-Ferrand, 18 septembre 2021
Église du Sacré-Cœur 91 boulevard Lafayette

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Visite guidée par les animateurs paroissiaux.

Elle fut édifiée en 1923-1924 pour répondre à l’attente des nombreux habitants, surtout ouvriers des usines Michelin, installés dans les quartiers sud de la ville. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Église du Sacré-Cœur 91 boulevard Lafayette Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.772#3.09943