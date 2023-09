Cet évènement est passé Visite libre d’une église du XXe siècle Eglise du Sacré-Coeur de Livron Livron-sur-Drôme Catégories d’Évènement: Drôme

Livron-sur-Drôme Visite libre d’une église du XXe siècle Eglise du Sacré-Coeur de Livron Livron-sur-Drôme, 16 septembre 2023, Livron-sur-Drôme. Visite libre d’une église du XXe siècle 16 et 17 septembre Eglise du Sacré-Coeur de Livron Entrée libre. Visite libre : le samedi 9h-12h & le dimanche 13h-19h.

Eglise du 20e siècle, rénovée l’année dernière. Ne pas manquer ses très beaux vitraux et son exposition de missels anciens!

Des dépliants « Dessine-moi une église » pour comprendre les points clés de son architecture sont disponibles à l’entrée. Eglise du Sacré-Coeur de Livron 14 Avenue Albert Mazade Livron Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04.75.61.61.78 https://stpauldurhone.catholique.fr/ Eglise du XXe siècle (première pierre posée en 1934), édifiée pour donner une église à la ville moderne de Livron alors en construction. L’architecture moderne met en valeur les très beaux vitraux de l’église. Parking devant l’église + Accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Paroisse St Paul du Rhône Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Livron-sur-Drôme Autres Lieu Eglise du Sacré-Coeur de Livron Adresse 14 Avenue Albert Mazade Livron Ville Livron-sur-Drôme Departement Drôme Lieu Ville Eglise du Sacré-Coeur de Livron Livron-sur-Drôme latitude longitude 44.776911;4.834638

Eglise du Sacré-Coeur de Livron Livron-sur-Drôme Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livron-sur-drome/