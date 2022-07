Visite de l’église du Sacré Coeur et de ses vitraux d’Arcabas Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Visite de l’église du Sacré Coeur et de ses vitraux d’Arcabas Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry, 17 septembre 2022, Chambéry. Visite de l’église du Sacré Coeur et de ses vitraux d’Arcabas Samedi 17 septembre, 09h30 Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry

Sur inscription en ligne à partir du 1er septembre sur www.chambery.fr

Découvrez l’église du Sacré Cœur et les vitraux dessinés par Arcabas. Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry 364 faubourg Montmélian 73000 Chambéry. Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.chambery.fr »}]

L’église du Sacré-Coeur, située au n° 364 du faubourg Montmélian à Chambéry, a été construite de 1962 à 1964, avec leurs propres mains et l’aide des paroissiens, par les frères de la communauté des Capucins implantée dans le couvent contigu. Cette église constitue un témoignage exceptionnel du patrimoine architectural et artistique religieux du XXe siècle en Savoie. Découvrez l’église du Sacré Cœur et les vitraux dessinés par Arcabas avec une guide-conférencière et un membre de l’équipe paroissiale. En collaboration avec l’ensemble paroissial de la Sainte Trinité et l’association de quartier du faubourg Montmélian. Sur inscription en ligne à partir du 1er septembre sur www.chambery.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T09:30:00+02:00

2022-09-17T10:45:00+02:00 © Eglise du Sacré Coeur

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry Adresse 364 faubourg Montmélian 73000 Chambéry. Ville Chambéry lieuville Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry Chambéry Departement Savoie

Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Visite de l’église du Sacré Coeur et de ses vitraux d’Arcabas Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry 2022-09-17 was last modified: by Visite de l’église du Sacré Coeur et de ses vitraux d’Arcabas Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry 17 septembre 2022 Chambéry Eglise du Sacré-Cœur de Chambéry Chambéry

Chambéry Savoie