« Les 100 ans de l'église du Sacré-Cœur » profitez d'une visite guidée au sein de l'église Dimanche 17 septembre, 15h00

En 2023, l’église du Sacré-Cœur célèbre son centenaire. Pour l’événement, vous êtes invité à découvrir l’édifice « de fond en comble » !

Depuis l’aventure de sa construction en passant par ses vitraux dédiés à la Première Guerre mondiale ou aux dégâts de la tempête de 1999, retour sur 100 ans d’histoires… Vous aurez également accès à des parties habituellement fermées au public.

Église du Sacré-Coeur Rue de Bellefonds, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine À son achèvement, l’église du Sacré-Cœur à Cognac était dédiée à saint Martin. Construite à la fin du XIXe siècle, elle répondait aux besoins religieux d’un quartier en expansion dans la ville : celui de la gare. Phénomène classique que l’on retrouve par exemple à Niort pour l’église Saint-Hilaire. En février 1919, l’église est dédiée au Sacré Cœur de Jésus.

Le style de l’édifice est du néogothique très classique : nef unique sans chapelles latérales et avec un transept saillant. Les vitraux de la nef sont tous à figures géométriques. En revanche, le chœur est illuminé par une splendide verrière de 1923 consacrée à la Première Guerre mondiale : aux combats des poilus de 14, canons et drapeau tricolore en tête, répondent les prières des mères et des épouses à l’adresse du Sacré-Cœur. Des vitraux rares offertes par des familles de la ville.

On notera également la présence d’un orgue singulier dans le transept : ses tuyaux de laiton sont jaunes.

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

