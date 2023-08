Église du Sacré-Coeur Église du Sacré-Cœur Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme Église du Sacré-Coeur Église du Sacré-Cœur Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand. Église du Sacré-Coeur Samedi 16 septembre, 17h30, 18h30 Église du Sacré-Cœur Elle fut édifiée en 1923-1924 pour répondre à l’attente des nombreux habitants, surtout ouvriers des usines Michelin, installés dans les quartiers sud de la ville. Elle fête cette année son centenaire. Église du Sacré-Cœur 91 boulevard Lafayette 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 La Raye-Dieu Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

