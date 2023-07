Visite de l’église du Sacré Cœur de Charnay-lès-Mâcon Église du Sacré Coeur Charnay-lès-Mâcon Catégories d’Évènement: Charnay-lès-Mâcon

Visite de l'église du Sacré Cœur de Charnay-lès-Mâcon

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l'église du Sacré Cœur de Charnay-lès-Mâcon. Achevée en 1945, cette église est l'une des rares à avoir été construites pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous découvrirez notamment les vitraux exécutés par Messieurs Bertrand père et fils.

Église du Sacré Coeur
Grande rue de la Coupée 71850 Charnay-lès-Mâcon
Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

