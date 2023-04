Festival ClassiCahors : Violoncelle & Harpe Eglise du Sacré-Cœur Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

Lot . 18 20 EUR Les réservations se font : soit en ligne (sur festik.net),

soit à l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot,

soit par un courrier accompagné du règlement à l’ordre de ClassiCahors (Classicahors, Place Bessières, Espace Clément Marot, 46000 Cahors) Ophélie Gaillard, violoncelle | Sandrine Chatron, harpe F Bellini : Nocturne Opus 12

G.Donizetti : « una furtiva lagrima » extrait de l’Elisir d’Amor F. Liszt « La lugubre gondole » S.143

C. Debussy : « Beau soir »

G. Fauré : Papillons opus 77 & Sicilienne opus 78

Granville : Bantock Hamabdil

G. Cassado : Suite pour violoncelle seul

M de Falla : Suite populaire espagnole, extraits

H. Villa-Lobos : O Canto do cisno nero Ophélie Gaillard et Sandrine Chatron s’attachent à parcourir plus d’un siècle de musique. Les deux artistes explorent ainsi les passions humaines à travers la voix du violoncelle, le plus humain des instruments et la harpe, si magique. Soulignons la complicité palpable entre ces deux sublimes artistes. ©Violoncelle & Harpe

