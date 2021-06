Audincourt Eglise du Sacré-Coeur Audincourt, Doubs Eglise du Sacré-Cœur – Audincourt (25) Eglise du Sacré-Coeur Audincourt Catégories d’évènement: Audincourt

L’église du Sacré-Coeur d’Audincourt dans le Doubs est un joyau de l’art sacré du XX° siècle, classé monument historique . Cet édifice conçu par l’architecte Novarina est orné de 17 vitraux de Fernand LEGER. La mosaïque à l’entrée est l’oeuvre de Jean Bazaine ainsi que les vitraux du baptistère. A 16h : concert du « QUATUOR DANZY » avec Benoît Tainturier, Caroline Lamboley, Françoise Temperman, Sébastien Robert. Cette église nous invite à nous rassembler dans la louange et la joie… Concert du « Quator Danzy » Eglise du Sacré-Coeur 25400 Audincourt Audincourt Doubs

