Église du Sacré-Coeur, Audincourt (25) Eglise du Sacré-Coeur Audincourt Audincourt Catégories d’Évènement: Audincourt

Doubs Église du Sacré-Coeur, Audincourt (25) Eglise du Sacré-Coeur Audincourt, 17 juin 2023, Audincourt. Église du Sacré-Coeur, Audincourt (25) Samedi 17 juin, 20h00 Eglise du Sacré-Coeur Entrée libre La paroisse vous propose de découvrir cette belle église du XXe siècle lors de La Nuit des églises 2023 ! Au programme : diverses activités animées par la communauté asiatique Les enfants de l’Association franco-chinoise feront une danse et des soeurs vietnamiennes déclameront des poèmes.

François-Xavier, coréen, parlera de sa région et la symbolique des couleurs dans son pays, ce qui fera écho à la présentation des vitraux de Kim en Joong N’hésitez pas à franchir les portes de cette église pour l’occasion ! Eglise du Sacré-Coeur 3 rue de Pauvrement 25400 AUDINCOURT Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « edwige.dumel@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T23:00:00+02:00 Concert Audincourt commission de sauvegarde Détails Catégories d’Évènement: Audincourt, Doubs Autres Lieu Eglise du Sacré-Coeur Adresse 3 rue de Pauvrement 25400 AUDINCOURT Ville Audincourt Departement Doubs Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Eglise du Sacré-Coeur Audincourt

Eglise du Sacré-Coeur Audincourt Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audincourt/

Église du Sacré-Coeur, Audincourt (25) Eglise du Sacré-Coeur Audincourt 2023-06-17 was last modified: by Église du Sacré-Coeur, Audincourt (25) Eglise du Sacré-Coeur Audincourt Eglise du Sacré-Coeur Audincourt 17 juin 2023