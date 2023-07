Polyphonies de la Renaissance Eglise du Poizat Le Poizat-Lalleyriat, 30 juillet 2023, Le Poizat-Lalleyriat.

Le Poizat-Lalleyriat,Ain

Festival la Retornelle

Polyphonies de la Renaissance lyonnaise en consorts de flûtes à bec et de voix, sous la direction de Marine Fribourg et Tiago Simas Freire..

2023-07-30 20:30:00 fin : 2023-07-30 22:00:00. .

Eglise du Poizat

Le Poizat-Lalleyriat 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Lyon Renaissance polyphonies with recorder and voice consorts, conducted by Marine Fribourg and Tiago Simas Freire.

Polifonías del Renacimiento lionés con consorts de flautas dulces y voces, bajo la dirección de Marine Fribourg y Tiago Simas Freire.

Polyphonien der Lyoner Renaissance in Blockflöten- und Gesangskonsortien unter der Leitung von Marine Fribourg und Tiago Simas Freire.

