Les Escapades Musicales : Le piano concertant des Lumières Eglise du Moulleau, 13 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Laure Favre-Kahn, piano

& Le Quintette de Rêve de Génération Mozart :

Tatiana Tabachkova, violon I

Marie Astrid Hulot, violon II

Jean Sautereau, alto

Pejman Memarzadeh, violoncelle

Nathanaël Malnoury, contrebasse

Nous poursuivrons cette année la magnifique exploration des plus grands concertos pour piano de la période des Lumières en formation de chambre. Ainsi, chaque voix soliste vous permettra d’apprécier la transparence du discours musical pour continuer à en célébrer l’éclatant génie avec la complicité de Laure Favre-Kahn et ses doigts incandescents.

Mozart – Concerto pour piano n°23 en la majeur, K 488

Beethoven – Concerto pour piano n°1 en ut majeur, Op 15.

2023-07-13

Eglise du Moulleau Parvis Notre-Dame-des-Passes

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Laure Favre-Kahn, piano

& The Dream Quintet of Mozart Generation :

Tatiana Tabachkova, violin I

Marie Astrid Hulot, violin II

Jean Sautereau, viola

Pejman Memarzadeh, cello

Nathanaël Malnoury, double bass

This year we will continue our magnificent exploration of the greatest piano concertos of the Enlightenment in chamber music. Thus, each soloist voice will allow you to appreciate the transparency of the musical discourse to continue to celebrate its brilliant genius with the complicity of Laure Favre-Kahn and her incandescent fingers.

Mozart – Piano Concerto No. 23 in A major, K 488

Beethoven – Piano Concerto No. 1 in C major, Op 15

Laure Favre-Kahn, piano

& El Quinteto de los Sueños de la Generación Mozart :

Tatiana Tabachkova, violín I

Marie Astrid Hulot, violín II

Jean Sautereau, viola

Pejman Memarzadeh, violonchelo

Nathanaël Malnoury, contrabajo

Este año continuaremos nuestra magnífica exploración de los más grandes conciertos para piano de la Ilustración en música de cámara. Cada voz solista permitirá apreciar la transparencia del discurso musical y seguir celebrando su genialidad con la complicidad de Laure Favre-Kahn y sus dedos incandescentes.

Mozart – Concierto para piano nº 23 en la mayor, K 488

Beethoven – Concierto para piano nº 1 en do mayor, Op 15

Laure Favre-Kahn, Klavier

& Das Traumquintett der Generation Mozart :

Tatiana Tabachkova, Violine I

Marie Astrid Hulot, Violine II

Jean Sautereau, Viola

Pejman Memarzadeh, Violoncello

Nathanaël Malnoury, Kontrabass

In diesem Jahr setzen wir die großartige Erforschung der größten Klavierkonzerte der Aufklärung in Kammerbesetzung fort. So können Sie mit jeder Solostimme die Transparenz des musikalischen Diskurses schätzen lernen, um mit der Komplizenschaft von Laure Favre-Kahn und ihren glühenden Fingern das strahlende Genie weiter zu feiern.

Mozart – Klavierkonzert Nr. 23 in A-Dur, KV 488

Beethoven – Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur, Op 15

