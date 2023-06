Participez au Clip Eglise du Millénium Lens Lens Catégories d’Évènement: Lens

Pas-de-Calais Participez au Clip Eglise du Millénium Lens, 17 juin 2023, Lens. Participez au Clip Samedi 17 juin, 13h00 Eglise du Millénium Participez au Clip

Participez au Clip Eglise du Millénium 21 route de Béthune Lens 62300 Pas-de-Calais Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T13:00:00+02:00 – 2023-06-17T13:30:00+02:00

2023-06-17T13:00:00+02:00 – 2023-06-17T13:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lens, Pas-de-Calais Autres Lieu Eglise du Millénium Adresse 21 route de Béthune Ville Lens Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Eglise du Millénium Lens

Eglise du Millénium Lens Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

Participez au Clip Eglise du Millénium Lens 2023-06-17 was last modified: by Participez au Clip Eglise du Millénium Lens Eglise du Millénium Lens 17 juin 2023