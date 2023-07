Exposition de l’artiste Marc Laot Eglise du Mesnil-au-Grain Le Mesnil-au-Grain Catégories d’Évènement: Calvados

« Yutz est la ville de Lorraine où j’ai passé mon enfance, mon nom d’artiste étant une façon de garder mes racines, mon terreau, une conjuration de l’éloignement et de l’oubli.

Les thématiques que j’aborde sont des prétextes à questionner le « comment vivre, aimer, mourir ?», où je réinterroge sans cesse ma propre histoire en en cherchant des échos dans d’autres œuvres, philosophiques, littéraires ou musicales. Le grand sujet de mon travail sera toujours en filigrane ce que j’ai appelé « La nuit de l’Enfance », un fil conducteur, une ossature récurrente qui traverse mes thématiques successives.

L'Enfance pouvant aussi être comprise aussi comme celle de l'animalité humaine, de son âge adulte jusqu'à son inévitable déclin, son troisième age de Terre exsangue et essoufflée par ses locataires, suicidaires- inconséquents, batailleurs et boulimiques. »

