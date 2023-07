Festival « Les Intemporel-les » Eglise du Menoux Le Menoux, 26 juillet 2023, Le Menoux.

Festival « Les Intemporel-les » Mercredi 26 juillet, 21h00 Eglise du Menoux

C’est l’heure des Intemporel-les ! Du lundi 24 au dimanche 30 juillet 2023, rendez-vous à Argenton-sur-Creuse et ses environs pour la deuxième édition du festival.

Concert aux chandelles

Eglise du Menoux Place du Général Jean Pascaud 36200 Le Menoux Le Menoux 36200 Indre Centre-Val de Loire Eglise du XIXème siècle ornée des peintures murales modernes réalisées par Jorge Carrasco

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T21:00:00+02:00 – 2023-07-26T23:00:00+02:00

© Lude & Interlude