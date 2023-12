MARCHÉ DE NOËL Eglise du Ménil Le Ménil, 4 décembre 2023, Le Ménil.

Le Ménil,Vosges

Venez nombreux nous retrouver au pied du grand sapin devant l’église pour passer un moment de convivialité en présence du Père Noël ! Au programme : distribution de sapins et de gâteaux, buvette et vin chaud, photos avec le Père Noël et boîte aux lettres du Père Noël. Et après 18h, on se retrouve tous à « La Familiale » pour l’embrasement de la chavande de la « Classe Le Ménil 2025 » !. Tout public

Samedi 2023-12-09 15:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. 0 EUR.

Eglise du Ménil Place du 1er RCP

Le Ménil 88160 Vosges Grand Est



Come and join us at the foot of the big Christmas tree in front of the church for a convivial moment in the presence of Santa Claus! On the program: distribution of Christmas trees and cakes, refreshments and mulled wine, photos with Santa and Santa’s letterbox. And after 6 p.m., we’ll all meet up at « La Familiale » for the « Le Ménil Class 2025 » chavande bonfire!

Acompáñenos al pie del gran árbol de Navidad situado delante de la iglesia para pasar un momento de convivencia en presencia de Papá Noel En el programa: reparto de árboles de Navidad y pasteles, refrescos y vino caliente, fotos con Papá Noel y buzón de Papá Noel. Y después de las 18:00, ¡nos reuniremos todos en « La Familiale » para la hoguera chavande « Class Le Ménil 2025 »!

Kommen Sie zahlreich und treffen Sie uns am Fuße der großen Tanne vor der Kirche, um einen geselligen Moment in Anwesenheit des Weihnachtsmannes zu verbringen! Auf dem Programm stehen die Verteilung von Tannenbäumen und Kuchen, Getränke und Glühwein, Fotos mit dem Weihnachtsmann und der Briefkasten des Weihnachtsmanns. Und nach 18 Uhr treffen wir uns alle in « La Familiale » zum Anzünden der Kanzel der « Classe Le Ménil 2025 »!

Mise à jour le 2023-11-30 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES