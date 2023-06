Exposition collective Eglise du Gué Le Poët-Laval, 2 juin 2023, Le Poët-Laval.

Le Poët-Laval,Drôme

5 artistes pour une exposition où les 5 éléments seront le fil conducteur.Des tableaux abstraits, des blancs et noirs,des couleurs,encres,peinture ou crayons .Mais aussi des totems de bois ou de métal..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-21 . .

Eglise du Gué Place André Pernet

Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



5 artists for an exhibition where the 5 elements will be the common thread: abstract paintings, black and white, colors, inks, paint or pencils, but also totems in wood or metal.

5 artistas para una exposición en la que los 5 elementos serán el tema principal: pinturas abstractas, blancos y negros, colores, tintas, pinturas y lápices, así como tótems de madera y metal.

5 Künstler für eine Ausstellung, in der die 5 Elemente den roten Faden bilden.Abstrakte Bilder, Schwarz und Weiß, Farben, Tinte, Farbe oder Bleistifte, aber auch Totems aus Holz oder Metall.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux