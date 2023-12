AUDITION DE NOËL Eglise du couvent Ribeauville Catégorie d’Évènement: Ribeauvillé AUDITION DE NOËL Eglise du couvent Ribeauville, 17 décembre 2023, Ribeauville. AUDITION DE NOËL Dimanche 17 décembre, 17h00 Eglise du couvent AUDITION DE NOËL Eglise du couvent Place de l’Hotel de Ville , 68150 Ribeauville Ribeauville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Ribeauvillé Autres Lieu Eglise du couvent Adresse Place de l'Hotel de Ville , 68150 Ribeauville Ville Ribeauville Lieu Ville Eglise du couvent Ribeauville latitude longitude 48.195274;7.31908

Eglise du couvent Ribeauville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ribeauville/