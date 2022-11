CREATION MONDIALE de la MISSA MIXTA Eglise du Coeur-Immaculé-de-Marie (mission espagnole) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Adultes: 20€ – Moins de 15 ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 10 €

MISSA MIXTA, une grande œuvre de concert qui fait dialoguer les prières de tous les continents Eglise du Coeur-Immaculé-de-Marie (mission espagnole) 51 bis rue de la Pompe 75016 Paris, France Quartier de la Muette Paris 75116 Île-de-France La Mission Catholique Espagnole de Paris accueille la Création mondiale de la MISSA MIXTA, une grande œuvre de concert qui fait dialoguer les prières de tous les continents – juives, musulmanes, chrétiennes, bouddhistes et hindouistes – en une formidable rencontre musicale avec chœur, solistes, orchestre symphonique, orgue et instruments du monde.

2022-11-24T20:30:00+01:00

2022-11-27T18:00:00+01:00

