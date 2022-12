La liberté et l’Evangile de la Vie Eglise du Christ-Roi Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La liberté et l’Evangile de la Vie Eglise du Christ-Roi, 13 décembre 2022, Toulouse. La liberté et l’Evangile de la Vie Mardi 13 décembre, 20h30 Eglise du Christ-Roi

Conférence de Tugdual Derville Eglise du Christ-Roi rue de l’Aude 31500 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Dans le cadre de ses conférences annuelles, « Passeur d’Espérance » invite spécialement les adhérents AFC à venir écouter Tugdual Derville nous parler de la Liberté et l’Evangile de la Vie le mardi 13 décembre à 20h30 dans la salle sous l’église du Christ-Roi rue de l’Aude à Toulouse

