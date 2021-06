Strasbourg Église du Christ Ressuscité Bas-Rhin, Strasbourg Eglise du Christ Ressuscité et Eglise des Dominicains – Strasbourg (67) Église du Christ Ressuscité Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Eglise du Christ Ressuscité et Eglise des Dominicains – Strasbourg (67)

Église du Christ Ressuscité, 30 juin 2021, Strasbourg.

Église du Christ Ressuscité, le mercredi 30 juin à 19:30

19h30 à 20h : Visite de l’église du Christ Ressuscité 20h à 20h30 : Déambulation dans le quartier de l’Université avec une guide conférencière 20h30 à 21h : Visite de l’église des Dominicains 21h à 21h30 : Déambulation dans le quartier de la Neustad

entrée libre

Circuit avec visites guidées des églises du Christ Ressuscité et des Dominicains de Strasbourg Église du Christ Ressuscité 4 Rue de Palerme, 67000 Strasbourg Strasbourg Esplanade Bas-Rhin

2021-06-30T19:30:00 2021-06-30T21:30:00

