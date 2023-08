Expo chrysanthèmes Eglise du Château Sainte-Menehould, 28 octobre 2023, Sainte-Menehould.

Sainte-Menehould,Marne

Expo chrysanthèmes , le thème de cette année est les années 60.

le chrysanthème sous toutes ses formes et ses couleurs mettent en valeur le thème avec de nombreux objets exposés et l’église.

entrée gratuite

organisée par la ville de Sainte-Ménehould et l’association les Amis de l’Argonne..

2023-10-28 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Eglise du Château

Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est



Expo chrysanthemums, this year’s theme is the 60s.

chrysanthemums in all their forms and colors highlight the theme with numerous exhibits and the church.

free admission

organized by the town of Sainte-Ménehould and the association les Amis de l’Argonne.

Exposición de crisantemos, el tema de este año son los años 60.

crisantemos en todas sus formas y colores resaltan el tema con muchas exposiciones y la iglesia.

entrada gratuita

organizada por el ayuntamiento de Sainte-Ménehould y la asociación les Amis de l’Argonne.

Chrysanthemen-Expo , das diesjährige Thema sind die 60er Jahre.

die Chrysantheme in all ihren Formen und Farben unterstreicht das Thema mit zahlreichen Ausstellungsstücken und der Kirche.

freier Eintritt

organisiert von der Stadt Sainte-Ménehould und dem Verein Les Amis de l’Argonne.

