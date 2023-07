Concert R’classique – Angélique Tragin Église du centre d’Erquy Erquy, 13 juillet 2023, Erquy.

Concert R’classique – Angélique Tragin Jeudi 13 juillet, 21h00 Église du centre d’Erquy Adulte : 13€ / Gratuit pour les – de 18 ans. Vente de billets à la bibliothèque municipale Le blé en herbe ou sur place, le soir du concert.

La pianiste Angélique Tragin se produira à Erquy le 13 juillet prochain !

Née en Grèce, Angélique Tragin commence son apprentissage auprès de sa mère, professeure de piano. En 2009, elle représenta la Grèce au Festival Talent Prahy 5, où elle jouera avec l’Orchestre PKF, orchestre philharmonique de chambre de Prague, sous la direction de Leos Svarovsky. En 2011, elle obtient le premier prix du Concours de piano Dionysia Trust à Athènes puis en 2017 le Prix de piano au CRR de Toulouse. Elle intègrera ensuite en 2019 le CNSMD de Lyon, où elle poursuit actuellement sa formation pianistique auprès de Laurent Cabasso et Hélène Bouchez.

Dans son parcours artistique et dans sa vie, Angélique Tragin a à coeur de transmettre et de partager son amour profond pour le piano et la musique en général.

Église du centre d'Erquy 3 place du Centre 22430 ERQUY Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T21:00:00+02:00 – 2023-07-13T22:30:00+02:00

concert musique classique

Angélique Tragin