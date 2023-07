Découvrez cette église romane du XIIe siècle construite par les moines d’Aubrac Église du Cambon Castelnau-de-Mandailles, 16 septembre 2023, Castelnau-de-Mandailles.

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir L’église du Cambon lors d’une visite libre.

Ce grand et bel édifice roman, classé au titre des Monuments historiques, a été remanié en 1530 par Salvan et fut un lieu de retraite régulier pou François d’Estaing.

Découvrez ses trois absides, sa voûte de nef centrale refaite à la fin du XVe siècle, ses six chapelles gothiques autour du chœur et ses cloches qui ont la réputation de chasser les orages.

Église du Cambon Le Cambon, 12500 Castelnau-de-Mandailles Castelnau-de-Mandailles 12500 Cambon Bas Aveyron Occitanie L’église du Cambon, d’époque romane, est située dans un hameau, au fond d’une petite vallée. Elle est un des édifices les plus intéressants du Rouergue, pour son architecture, son riche mobilier et ses remarquables peintures murales.

Dédiée à saint Julien, il ne reste aujourd’hui pour seuls témoins de cet ancien chef lieu de paroisse que le cimetière et le beau bâtiment du prieuré, datant du XVIe siècle.

Le plan de l’église romane a été conservé : une nef avec collatéraux à trois absides orientées. Au XVIe siècle, des chapelles s’ouvrant sur les collatéraux ont été rajoutées. Elles possèdent de superbes voûtes d’ogive. À la même époque, le plafond de la nef centrale a été remanié pour devenir une voûte.

François d’Estaing, alors Êvêque de Rodez, s’y retirait souvent.

Classée au titre des Monuments historiques, l’église a conservé de son origine romane un portail à triple voussure, des colonnes possédant de magnifiques chapiteaux à décors végétaux ou figuratifs. Au départ de Rodez, CD988, CD920. A Espalion CD6, à St-Come d’Olt prendre CD141 direction Mandailles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

